Sempre più importante la Carta d’Identità Elettronica: le novità con il Decreto Semplificazioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono Sempre di più gli italiani che decidono di passare alla Carta d’Identità Elettronica. E a ragione, considerando che la cosiddetta CIE sta diventando Sempre più semplice da usare e Sempre più inclusiva. Non a caso, con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni, va ufficialmente ad ampliarsi i ventaglio di servizi accessibili attraverso la Carta emessa dal Ministero dell’Interno. La conferma arriva direttamente da una nota del Viminale – riportata anche da Yahoo Notizie – che va pure a sottolineare come il nuovo strumento d’identificazione, ormai presente in tutta Italia, sia Sempre più centrale nella Pubblica Amministrazione. Con il DL ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Sonodi più gli italiani che decidono di passare allad’Identità. E a ragione, considerando che la cosiddetta CIE sta diventandopiù semplice da usare epiù inclusiva. Non a caso, con la conversione in legge del, va ufficialmente ad ampliarsi i ventaglio di servizi accessibili attraverso laemessa dal Ministero dell’Interno. La conferma arriva direttamente da una nota del Viminale – riportata anche da Yahoo Notizie – che va pure a sottolineare come il nuovo strumento d’identificazione, ormai presente in tutta Italia, siapiù centrale nella Pubblica Amministrazione. Con il DL ...

GassmanGassmann : Scoprire, da parte di persone che conosci bene e per le quali nutri affetto, che in fondo tu non sei così insostitu… - AlbertoBagnai : Non è che sia una grande novità! Questa è da sempre la corretta posizione del governo olandese, come sapete:… - matteosalvinimi : Non sapete quanti mi dicono anche in Toscana: 'Vengo da una famiglia di operai, mio nonno era partigiano, ho sempre… - lazigomona : RT @ToniaPeluso: Come sono belli quegli ultimi dieci minuti sul ciglio della porta, con la borsa sulla spalla, le chiavi della macchina già… - grondoamore : Sempre state sul cazzo le fidanzate dei miei “idoli” e sono una che si lega le cose al dito quindi sì lo so è infan… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Il drift più veloce di sempre è del polacco Kuba Przygonski autoblog.it