Selvaggia Lucarelli denuncia Antonella Mosetti, che le dà della 'giornalaia': ecco cosa è successo (Di venerdì 11 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli ha deciso di denunciare Antonella Mosetti per un video che la insultava profondamente, mentre la showgirl le dà velatamente della 'giornalaia'. Leggi su comingsoon

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - stanzaselvaggia : Ho raccontato di Radio Capital, Ballando e Piazza Pulita a Davide Maggio. E non solo. - Winston10771675 : RT @MaxDelPapa: Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza s… - Murandrea1 : Lo #sdeng di #Zangrillo su Selvaggia Lucarelli. Severo ma giusto. -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato di aver mosso querela contro Antonella Mosetti per via della bagarra scoppiata in merito alle mascherine Selvaggia Lucarelli e Antonella Mosetti hanno avuto diversi s ...Come mai non sono andata più da Giletti? Se tu parli di Covid con Red Ronnie, Cecchi Paone, Nunzia De Girolamo e lo youtuber che ci racconta come in Giappone abbiano trovato il farmaco che qui i poter ...