Selvaggia Lucarelli attacca il Cav. Zangrillo: "Donna volgare e cattiva" (Di venerdì 11 settembre 2020) Francesca Galici Selvaggia Lucarelli polemizza con Zangrillo per le sue affermazioni di Piazzapulita in merito a Silvio Berlusconi e alla sua carica virale, ma il professore non ci sta e risponde per le rime Intervenuto in diretta a Piazzapulita, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris, Alberto Zangrillo ha rivelato quali fossero le condizioni di salute di Silvio Berlusconi quando è arrivato all'Ospedale San Raffaele di Milano, ormai otto giorni fa. "La carica virale che caratterizzava il tampone di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile molto probabilmente lo avrebbe ucciso e lui lo sa", ha detto il professore. Anche ora le conseguenze sarebbero potute essere più gravi se il Cavaliere non si fosse presentato rapidamente in ospedale per tac, sotto insistenza proprio di ... Leggi su ilgiornale

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - stanzaselvaggia : Ho raccontato di Radio Capital, Ballando e Piazza Pulita a Davide Maggio. E non solo. - rosa_polvere : RT @Gianmar26145917: #Zangrillo alla #Lucarelli: “Lei è una donna volgare e cattiva!” Fotografia perfetta del Prof! Selvaggia con la solita… - disneymarty : Qualcuno è in grado di riportarmi un tweet, non dico intelligente ma da persona normodotata, di Selvaggia Lucarelli? -