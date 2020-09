Scuola | Troise Ugl Campania | Gps catalogo degli orrori Compromesso il principio di trasparenza

(Di venerdì 11 settembre 2020) “L’imponente mole di errori nella determinazione delle graduatorie provinciali per le supplenze rischia dicompromettere il regolare adempimento delle assegnazioni delle cattedre in”. Chiediamo la revisione rigorosa delle Gps”. Lo afferma il segretario regionale della UglElianache chiede “l’immediata e rigorosa revisione delle Gps in. “Le segnalazioni giunte al sindacato su errori e presunte irregolarità perpetrate in sede di trasmissione delle istanze di inserimento nelle Gps sono tante e tali da richiedere un’attenta rivalutazione delle stesse che, allo stato, appaiono irrimediabilmente lesive dei diritti dei precari storici”, spiega. “Le più numerose – spiega il segretario regionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Troise

Il Denaro

complicare la riapertura delle scuole, ai nuovi problemi legati alla pandemia se ne aggiungono i vecchi. In attesa di capire come verrà risolta alle Superiori sia la carenza di spazi che il nodo trasp ...complicare la riapertura delle scuole, ai nuovi problemi legati alla pandemia se ne aggiungono i vecchi. In attesa di capire come verrà risolta alle Superiori sia la carenza di spazi che il nodo trasp ...