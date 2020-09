Scuola, riapertura a La Spezia slitta al 24/9 per molti casi di covid (Di venerdì 11 settembre 2020) La ripresa dell'attività scolastica a Spezia e provincia slitta dal 14 al 24 settembre. E' quanto è stato deciso alla luce dell'andamento dei contagi da covid-19 nello spezzino, dopo le consultazioni tra il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Spezia e presidente della provincia Pierluigi Peracchini. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 settembre 2020) La ripresa dell'attività scolastica ae provinciadal 14 al 24 settembre. E' quanto è stato deciso alla luce dell'andamento dei contagi da-19 nello spezzino, dopo le consultazioni tra il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco die presidente della provincia Pierluigi Peracchini.

gaiatortora : -3 a riapertura scuola. Quali sono i provvedimenti che scatteranno per genitori che dovranno stare a casa magari pe… - Agenzia_Ansa : #Azzolina a #Cirio: 'Misurare febbre a scuola sarebbe meno sicuro'. 'Le Regioni hanno condiviso le linee guida, non… - GrimoldiPaolo : In provincia di #Milano lunedì alla riapertura della #scuola mancheranno circa 20mila precari, di questi 12mila… - MilaSpicola : RT @myrtamerlino: Manca poco! ?? Domenica in prima serata su @La7tv il super speciale #NotteprimadegliEsami dedicato alla riapertura della #… - ClaraMutsc : RT @SkyTG24: Scuola, riapertura a La Spezia slitta al 24/9 per molti casi di covid -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola riapertura Riapertura scuole: il problema è anche pedagogico, non solo sanitario [INTERVISTA] La Tecnica della Scuola Interventi alle scuole superiori, installati anche termoconvettori che sanificano l'aria

ROVIGO - Al via i lavori alle scuole superiori pianificati sulla scorta delle richieste dei Dirigenti scolastici per riqualificare gli immobili e renderli adeguati al rispetto dei protocolli di sicure ...

Ventimiglia: Volpi replica a Riolfo “Rammentiamo che manutenzione, messa in sicurezza e gestione degli edifici scolastici spettano al Comune”

"Gettare fumo negli occhi delle famiglie con la propaganda non risolve le criticità degli edifici scolastici della città di confine che sono in capo al suo assessorato” “Un folto gruppo di famiglie di ...

ROVIGO - Al via i lavori alle scuole superiori pianificati sulla scorta delle richieste dei Dirigenti scolastici per riqualificare gli immobili e renderli adeguati al rispetto dei protocolli di sicure ..."Gettare fumo negli occhi delle famiglie con la propaganda non risolve le criticità degli edifici scolastici della città di confine che sono in capo al suo assessorato” “Un folto gruppo di famiglie di ...