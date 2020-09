Scuola, presidi in allarme: "Certificato medico obbligatorio dopo tre giorni di assenza" (Di venerdì 11 settembre 2020) Obbligo di presentare il Certificato medico per essere riammesso in classe dopo tre giorni di assenza. Una richiesta che arriva dai presidi a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Il presidente dell'associazione nazionale dei dirigenti Antonello Giannelli. ritiene che sia una misura necessario per riaprire le classi in sicurezza. "In materia sanitaria non interveniamo, ma chiedo che ci sia chiarezza: la riammissione a Scuola, ad oggi, diversamente da come avveniva in passato, avviene senza certificati medici. Se uno studente si assenta e la Scuola non sa il perché potrebbe avere anche il virus ma se nessun medico lo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale. Allora bisognerebbe ... Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020) Obbligo di presentare ilper essere riammesso in classetredi. Una richiesta che arriva daia pochidalla riapertura delle scuole. Il presidente dell'associazione nazionale dei dirigenti Antonello Giannelli. ritiene che sia una misura necessario per riaprire le classi in sicurezza. "In materia sanitaria non interveniamo, ma chiedo che ci sia chiarezza: la riammissione a, ad oggi, diversamente da come avveniva in passato, avviene senza certificati medici. Se uno studente si assenta e lanon sa il perché potrebbe avere anche il virus ma se nessunlo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale. Allora bisognerebbe ...

NicolaPorro : #Scuola, per #Conte si riparte il 14 settembre, per i presidi no. Continua la beffa degli 11 milioni buttati per le… - Agenzia_Ansa : Certificato medico obbligatorio per la riammissione a #scuola dopo tre giorni di assenza. È la misura che chiedono… - matteosalvinimi : Non è per colpa della sfortuna, ma perché l’Italia ha il peggior ministro della storia che la scuola italiana ricor… - Elsa_BBB : I #presidi romani si preparano a sfruttare ogni scusa possibile per non riaprire o chiudere a piacimento la #scuola… - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Certificato medico obbligatorio per la riammissione a #scuola dopo tre giorni di assenza. È la misura che chiedono i pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola presidi Scuola, i presidi: «Obbligo di certificato medico dopo 3 giorni di assenza» Il Messaggero Scuola, l'allarme dei sindacati: «Calabria impreparata alla ripartenza»

nonostante i tavoli tecnici con la Regione e l'Ufficio scolastico regionale c'è ancora la necessità di avere certezze sui trasporti e sui presidi sanitari, che sono due degli elementi fondamentali per ...

Sestri: “Scuole tra lavori eseguiti e l’avvio dei servizi”

Durante l’estate, a seguito di confronto con l’Istituto, sono stati eseguiti tutti i lavori necessari a riportare i bambini in classe in totale sicurezza, salvaguardando contemporaneamente gli spazi d ...

nonostante i tavoli tecnici con la Regione e l'Ufficio scolastico regionale c'è ancora la necessità di avere certezze sui trasporti e sui presidi sanitari, che sono due degli elementi fondamentali per ...Durante l’estate, a seguito di confronto con l’Istituto, sono stati eseguiti tutti i lavori necessari a riportare i bambini in classe in totale sicurezza, salvaguardando contemporaneamente gli spazi d ...