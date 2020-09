Scuola, lezioni da casa per tutto l?anno. Alle superiori senza sicurezza avanti online (Di venerdì 11 settembre 2020) Classi alternate tra lezioni sui banchi e lezioni online: lunedì, in molti casi, la Scuola partirà così. E Alle superiori questa alternanza potrà andare avanti anche per... Leggi su ilmattino (Di venerdì 11 settembre 2020) Classi alternate trasui banchi e: lunedì, in molti casi, lapartirà così. Equesta alternanza potrà andareanche per...

GCagnino : RT @Ninamimi85: Ieri Israele ha confiscato banchi e sedie terroriste in una scuola vicino a Ramallah. I bambini che erano seduti sulle sedi… - adelaide_miotto : RT @Ninamimi85: Ieri Israele ha confiscato banchi e sedie terroriste in una scuola vicino a Ramallah. I bambini che erano seduti sulle sedi… - elios_skia : RT @Ninamimi85: Ieri Israele ha confiscato banchi e sedie terroriste in una scuola vicino a Ramallah. I bambini che erano seduti sulle sedi… - otobriski : RT @Ninamimi85: Ieri Israele ha confiscato banchi e sedie terroriste in una scuola vicino a Ramallah. I bambini che erano seduti sulle sedi… - Italia_Notizie : Mensa, chiacchiere, canto e ginnastica: ecco cosa non si potrà fare in classe E Azzolina ripete: la febbre si m… -