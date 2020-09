Scuola, lezioni da casa per tutto l?anno. Alle superiori senza sicurezza avanti online (Di venerdì 11 settembre 2020) Classi alternate tra lezioni sui banchi e lezioni online: lunedì, in molti casi, la Scuola partirà così. E Alle superiori questa alternanza potrà andare avanti anche per... Leggi su ilmessaggero

flbrandi : A.D. 2020, venerdì 11/09 ore 11:20. Ultima circolare dalla scuola 30/07: '... le lezioni inizieranno 14/09 ... gli… - trafillo : RT @Ninamimi85: Ieri Israele ha confiscato banchi e sedie terroriste in una scuola vicino a Ramallah. I bambini che erano seduti sulle sedi… - Gianfra33984664 : RT @Ninamimi85: Ieri Israele ha confiscato banchi e sedie terroriste in una scuola vicino a Ramallah. I bambini che erano seduti sulle sedi… - Miti_Vigliero : Lezioni da casa per tutto l'anno: chi rischia grosso - TENV10G : ho appena scoperto di poter essere considerato come studente fragile a scuola e quindi fare sempre le lezioni da ca… -