Scuola, i presidi lanciano l’allarme e chiedono il certificato medico dopo tre giorni di assenza (Di venerdì 11 settembre 2020) L’appello lanciato dai presidi italiani è quello di imporre l’obbligo di presentare il certificato medico dopo tre giorni di assenza, prima di essere riammesso in classe. La richiesta arriva sul tavolo del Miur a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. certificato medico dopo tre giorni di assenza La richiesta di presentare il certificato medico dopo tre giorni di assenza è stata avanzata dall’Anp (Associazione nazionale presidi). Alla base vi è in primis la tutela dell’intera classe, considerando che, senza il ... Leggi su notizieora (Di venerdì 11 settembre 2020) L’appello lanciato daiitaliani è quello di imporre l’obbligo di presentare iltredi, prima di essere riammesso in classe. La richiesta arriva sul tavolo del Miur a pochidalla riapertura delle scuole.trediLa richiesta di presentare iltrediè stata avanzata dall’Anp (Associazione nazionale). Alla base vi è in primis la tutela dell’intera classe, considerando che, senza il ...

NicolaPorro : #Scuola, per #Conte si riparte il 14 settembre, per i presidi no. Continua la beffa degli 11 milioni buttati per le… - Agenzia_Ansa : Certificato medico obbligatorio per la riammissione a #scuola dopo tre giorni di assenza. È la misura che chiedono… - matteosalvinimi : Un video che vale mille analisi. Eppure la Azzolina si vanta di aver fatto un lavoro “TITANICO” (cit.). Piuttosto,… - NotizieOra : #Scuola, i presidi lanciano l’allarme e chiedono il certificato medico dopo tre giorni di assenza… - laltrodiego : •#Azzolina: 'se ci sono incertezze sono dovute all'informazione distorta, noi abbiamo dato regole precise. Sono sic… -