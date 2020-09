Scuola e Certificato Medico, Villani: Punto Debole del Sistema (Di venerdì 11 settembre 2020) Alberto Villani, presidente Società italiana di pediatria, parla dei certificati per la riammissione in classe dei bambini. “Un Punto Debole del Sistema” dichiara al “Corriere della Sera”. “Nel Certificato il Medico curante deve poter escludere che la malattia sia correlata al Sars-CoV-2 e per affermarlo è necessario il risultato del tampone che al momento è l’unico test diagnostico di riferimento” continua. La conseguenza è che molti alunni “potrebbero restare in attesa di avere il via libera per tornare a Scuola considerato che dal momento in cui il tampone viene prescritto dai pediatri possono passare giorni prima di avere il risultato. Quindi per un’assenza di 3 giorni ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 settembre 2020) Alberto, presidente Società italiana di pediatria, parla dei certificati per la riammissione in classe dei bambini. “Undel” dichiara al “Corriere della Sera”. “Nelilcurante deve poter escludere che la malattia sia correlata al Sars-CoV-2 e per affermarlo è necessario il risultato del tampone che al momento è l’unico test diagnostico di riferimento” continua. La conseguenza è che molti alunni “potrebbero restare in attesa di avere il via libera per tornare aconsiderato che dal momento in cui il tampone viene prescritto dai pediatri possono passare giorni prima di avere il risultato. Quindi per un’assenza di 3 giorni ...

