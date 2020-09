Scuola, Crisanti: “No alla febbre misurata dalle famiglie. Sopra i 37 gradi ragazzi a casa” (Di venerdì 11 settembre 2020) “La misurazione della temperatura è una cosa seria, non può essere delegata a otto milioni di famiglie. C’è chi la misura sulla fronte, chi nell’orecchio, chi sulla lingua, chi sotto l’ascella e per di più con termometri diversi”. A dirlo è Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova. “È assurdo che siano le famiglie a misurare la febbre. Ognuno farà come vuole”. In un’intervista a Repubblica, Crisanti ha spiegato che “c’è una questione di coerenza: se si tratta di una misura decisiva per la sorveglianza epidemiologica allora deve farla lo Stato, non i singoli cittadini in un caotico fai-da-te”. Il virologo ha poi ... Leggi su tpi

