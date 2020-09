Scuola, Azzolina risponde a Cirio: “Temperatura sul diario? Potremmo impugnarla, svegliarsi a 4 giorni dalla riapertura è giocare” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Stiamo definendo, a livello nazionale saranno circa 450mila gli studenti che ne beneficeranno dei kit, è un ottimo segnale di attenzione nei confronti del diritto all’istruzione, un diritto universale, bisogna dare una mano agli studenti in difficoltà – così Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, in visita a una Scuola a Biella -. Il 14 si riapre, sarà un anno complesso, le difficoltà ci sono ma non bisogna dimenticare il lavoro fatto quest’estate e che viviamo in una pandemia globale che lascia un miliardo di studenti a casa”. La ministra risponde al governatore Cirio e alla sua ordinanza: “A fine giugno abbiamo approvato delle linee guida insieme a tutte le Regioni, Piemonte compreso, queste sono le regole nazionali e credo che non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) “Stiamo definendo, a livello nazionale saranno circa 450mila gli studenti che ne beneficeranno dei kit, è un ottimo segnale di attenzione nei confronti del diritto all’istruzione, un diritto universale, bisogna dare una mano agli studenti in difficoltà – così Lucia, ministra dell’Istruzione, in visita a unaa Biella -. Il 14 si riapre, sarà un anno complesso, le difficoltà ci sono ma non bisogna dimenticare il lavoro fatto quest’estate e che viviamo in una pandemia globale che lascia un miliardo di studenti a casa”. La ministraal governatoree alla sua ordinanza: “A fine giugno abbiamo approvato delle linee guida insieme a tutte le Regioni, Piemonte compreso, queste sono le regole nazionali e credo che non si ...

