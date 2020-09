Scuola, Arcuri: “Tutte le mascherine entro lunedì. 41 milioni già consegnate. Personale e studenti le avranno gratis ogni giorno” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il commissario straordinario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, rassicura le famiglie e i dirigenti scolastici e fa chiarezza: “Nessuna Scuola è senza mascherine chirurgiche. Tutti gli studenti, l’intero corpo docente e la totalità del Personale non docente avranno ogni giorno una mascherina chirurgica gratuita. Agli istituti di ogni ordine e grado sono, infatti, già arrivati 41 milioni di mascherine chirurgiche”. “entro lunedì 14 – ha aggiunto il Commissario del Governo – ne arriveranno altri 77 milioni, una quantità sufficiente per due ulteriori settimane di lezioni. Saranno poi distribuite alle scuole ... Leggi su lanotiziagiornale

