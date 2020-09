evita_tateo : Preferisco i ritardi della scuola italiana al falso #onestpret di @jmblanquer in una scuola francese completamente… - stormi1904 : RT @davidedesario: Scuola allo sbaraglio: a Milano la Azzolina blocca il predecessore Bussetti sulle graduatorie, ma nel Lazio lo copiano h… - chiadaina : Il #Covid sta portando allo scoperto i nodi irrisolti di #sanità, #scuola e #cullevuote (perché l’#Italia è bella m… - pietrogranero : - davidedesario : Scuola allo sbaraglio: a Milano la Azzolina blocca il predecessore Bussetti sulle graduatorie, ma nel Lazio lo copi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola allo

Leggo.it

Quando mancano ormai pochi giorni all'avvio del nuovo anno scolastico, con tutte le problematiche del caso, Regione Lombardia ha reso noti i dati (ancora parziali) della campagna di test sierologici g ...In attesa che arrivi tutti i banchi monoposto sia per le scuole elementari e medie che per i licei, i presidi di Roma si trovano di fronte all'annosa questione relativa allo smaltimento degli arredi n ...