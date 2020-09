Scream 5: Neve Campbell si aggiunge al cast del film (Di venerdì 11 settembre 2020) Neve Campbell, protagonista della famosa saga slasher, tornerà a ricoprire il ruolo di Sidney Prescott nel film Scream 5 Appassionati di horror, la notizia circolava da un po’ di tempo, ma a causa della tiepida accoglienza riservata all’ultimo film della saga, c’era ancora un po’ di incertezza. Stando alle ultime notizie pare però essere ufficiale! Il sequel della celeberrima saga slasher Scream, creata da Wes Craven, è a tutti gli effetti in cantiere. Il film dovrebbe uscire nel 2022, e in Italia sarà distribuito da Eagle Pictures. Scream 5: nel cast anche Neve Campbell Ma le buone notizie non finiscono qui! Dopo aver gioito per le conferme da parte ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 settembre 2020), protagonista della famosa saga slasher, tornerà a ricoprire il ruolo di Sidney Prescott nel5 Appassionati di horror, la notizia circolava da un po’ di tempo, ma a causa della tiepida accoglienza riservata all’ultimodella saga, c’era ancora un po’ di incertezza. Stando alle ultime notizie pare però essere ufficiale! Il sequel della celeberrima saga slasher, creata da Wes Craven, è a tutti gli effetti in cantiere. Ildovrebbe uscire nel 2022, e in Italia sarà distribuito da Eagle Pictures.5: nelancheMa le buone notizie non finiscono qui! Dopo aver gioito per le conferme da parte ...

