Sassuolo, De Zerbi: “Boga ha ancora il Covid, in tre sono infortunati. Prossima stagione? Ecco l’obiettivo” (Di venerdì 11 settembre 2020) Boga ha ancora il Covid, in più sono indisponibili anche Magnanelli e Berardi.Queste le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi che, con lo start della Serie A 20/21 alle porte, si ritrova con qualche indisponibilità di troppo all'interno della rosa. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'ex allenatore del Palermo ha fatto un punto della situazione generale per quanto riguarda giocatori non ancora fisicamente al top o non disponibili in organico perché infortunati:"La stagione è iniziata da pochi giorni, da martedì scorso. La squadra ha qualche defezione, poi ci sono Boga e Schiappacasse col Covid-19, Berardi e Magnanelli ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 settembre 2020) Boga hail, in piùindisponibili anche Magnanelli e Berardi.Queste le dichiarazioni del tecnico delRoberto Deche, con lo start della Serie A 20/21 alle porte, si ritrova con qualche indisponibilità di troppo all'interno della rosa. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'ex allenatore del Palermo ha fatto un punto della situazione generale per quanto riguarda giocatori nonfisicamente al top o non disponibili in organico perché:"Laè iniziata da pochi giorni, da martedì scorso. La squadra ha qualche defezione, poi ciBoga e Schiappacasse col-19, Berardi e Magnanelli ...

Mediagol : #Sassuolo, #DeZerbi: “Boga ha ancora il Covid, in tre sono infortunati. Prossima stagione? Ecco l’obiettivo” - Mediagol : #Sassuolo, De Zerbi: 'Boga ha ancora il Covid, in tre sono infortunati. Prossima stagione? Ecco l’obiettivo'… - Fantacalcio : Sassuolo, De Zerbi: 'Boga ha ancora il COVID, KO Berardi e Magnanelli' - ItaSportPress : Sassuolo, il monito di De Zerbi: 'Il mercato si fa anche in entrata. Mio futuro? Qui mi diverto...' -… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? #Sassuolo, #DeZerbi: “Cessioni eccellenti? Non tratteniamo nessuno controvoglia” Il tecnico ancora una volta ha illust… -