Sara Cunial tenta di baciare inviato di 'Piazzapulita'. "Con la mascherina ti ammali" (Di venerdì 11 settembre 2020) Provocazione con inevitabili e giuste polemiche , quella inscenata dalla parlamentare Sonia Cunial durante la registrazione di un servizio andato in onda ieri sera, giovedì, nel corso della prima ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Provocazione con inevitabili e giuste polemiche , quella inscenata dalla parlamentare Soniadurante la registrazione di un servizio andato in onda ieri sera, giovedì, nel corso della prima ...

M5S_No_Grazie : RT @la_kuzzo: Dopo il servizio sui no mask andato in onda a @PiazzapulitaLA7 giova ricordare che Sara Cunial, grazie al voto su Rousseau, e… - puntopinto : RT @opificioprugna: La #negazionista Sara #Cunial cerca di baciare sulla bocca il giornalista di #Piazzapulita . Due domande: la multa a ch… - JoeChip77 : RT @laGreta_: Il fatto che anche le mie imposte contribuiscano, seppur in maniera infinitesimale, al pagamento dello stipendio di una come… - infoitinterno : Sara Cunial ridacchia per la mascherina e poi prova a baciare l’inviato di Piazzapulita - liberadidonna1 : RT @eziomauro: Negazionisti Covid, la deputata Sara Cunial cerca di baciare l'inviato di Piazzapulita -