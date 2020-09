Sandro Piccinini nuovo opinionista Sky: “Emozionato, ritrovo tanti amici” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Per me è una grande emozione perché ho tanti amici nella squadra Sky. Sono emozionato anche per tutto quello che rappresenta Sky che negli anni passati per me è stata una stimolante concorrenza“. Sandro Piccinini, ex telecronista Mediaset, commenta così il suo nuovo ruolo di opinionista a Sky Calcio Club. “Mi fa piacere ripartire da Fabio Caressa – ha aggiunto Piccinini in collegamento a Sky Sport 24 -. Per chi non lo sapesse io il ruolo di opinionista-commentatore l’ho svolto a Teleroma 56 assieme a Caressa e a Plastino“. Piccinini nel suo collegamento ha detto anche la sua sull’ingaggio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus: “Negli ultimi 2 ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) “Per me è una grande emozione perché hoamici nella squadra Sky. Sono emozionato anche per tutto quello che rappresenta Sky che negli anni passati per me è stata una stimolante concorrenza“., ex telecronista Mediaset, commenta così il suoruolo dia Sky Calcio Club. “Mi fa piacere ripartire da Fabio Caressa – ha aggiuntoin collegamento a Sky Sport 24 -. Per chi non lo sapesse io il ruolo di-commentatore l’ho svolto a Teleroma 56 assieme a Caressa e a Plastino“.nel suo collegamento ha detto anche la sua sull’ingaggio di Andrea Pirlo comeallenatore della Juventus: “Negli ultimi 2 ...

Sandro Piccinini torna a parlare di calcio. In qualità di opinionista e commentatore in studio, non in qualità di telecronista. Questi sembrano i rumors. La notizia è stata lanciata su Twitter da Mich ...

