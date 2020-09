Sandro Piccinini al fianco di Fabio Caressa per Sky Calcio (Di venerdì 11 settembre 2020) Sandro Piccinini passa a Sky Calcio dopo aver lasciato Mediaset due anni fa, Fabio Caressa l'ha voluto nella sua squadra per la prossima stagione calcistica. Sandro Piccinini è stato scelto da Fabio Caressa come nuovo opinionista della trasmissione della domenica su Sky Calcio. Il giornalista per 34 anni è stato telecronista delle partite trasmesse su Mediaset dove si era inventato il termine 'sciabolata', che era diventato il suo marchio di fabbrica. Una vita passata a Mediaset dove aveva trasmesso le telecronache delle prime partite andate in onda su Rete 4 per la trasmissione "Calcio spettacolo"; nel 1996 commentò per Canale 5 la gara della Nazionale italiana contro l'Ungheria, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020)passa a Skydopo aver lasciato Mediaset due anni fa,l'ha voluto nella sua squadra per la prossima stagione calcistica.è stato scelto dacome nuovo opinionista della trasmissione della domenica su Sky. Il giornalista per 34 anni è stato telecronista delle partite trasmesse su Mediaset dove si era inventato il termine 'sciabolata', che era diventato il suo marchio di fabbrica. Una vita passata a Mediaset dove aveva trasmesso le telecronache delle prime partite andate in onda su Rete 4 per la trasmissione "spettacolo"; nel 1996 commentò per Canale 5 la gara della Nazionale italiana contro l'Ungheria, ...

