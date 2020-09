San Fedele: «Agire oggi per evitare altre tragedie» (Di venerdì 11 settembre 2020) L'ultimo incidente nella galleria è avvenuto domenica. La lettera aperta dei Granconsiglieri del Circolo di Roveredo Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : San Fedele Galleria San Fedele: “Evitare altre tragedie” Ticinonews.ch Galleria San Fedele: “Evitare altre tragedie”

4 incidenti gravi dal 2016, di cui l’ultimo, il 7 settembre, mortale. Questi i numeri relativi alla galleria di San Fedele che hanno fatto preoccupare i granconsiglieri del circolo di Roveredo (GR) Sa ...

Marano. Elicottero della Finanza scopre piantagione di marijuana, arrestati 3 giovani

La Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli ha condotto una ricognizione in località San Castrese a Marano, nella quale ha individuato una piantagione illegale di marijuana. Ieri pomeriggio i ...

