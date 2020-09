Salvini sui commercialisti della Lega arrestati: “Mi fido di loro, ne conosco due” (Di venerdì 11 settembre 2020) Salvini sui commercialisti della Lega arrestati: “Mi fido di loro, ne conosco due” “conosco due di quelle persone e mi fido, sono persone corrette, credo che si risolverà in nulla”: con queste parole Matteo Salvini, stamattina, ha commentato a Radio Anch’io su Rai Radio1 la notizia dei tre commercialisti vicini alla Lega arrestati ieri nell’ambito dell’inchiesta sulla Lombardia Film Commission. I tre professionisti – Arturo Maria Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni – sono indagati a vario titolo i reati di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : #Salvini: In Toscana sarà un voto concreto sugli ospedali, sui rifiuti, i toscani pagano la tassa più alta perché l… - LegaSalvini : SCUOLA, #SALVINI: 'ANDRÒ IN PROCURA, SUI BANCHI CI SONO APPALTI SOSPETTI' - Corriere : Fondi Lega, Salvini sui commercialisti arrestati: «Ne conosco due, mi fido di loro» - silviamatt64 : RT @IlReverendo71: Guardate il servizio sui #negazionisti a Roma, assaporatelo come fosse un buon vino, analizzandone origini e caratterist… - AnnibaleSolo : Matteo Salvini sui commercialisti vicini alla Lega indagati: 'Fiducia nella magistratura, non sono tutti come Luca… -