Salvini: “L’arresto dei commercialisti? Ne conosco due su tre” (Di venerdì 11 settembre 2020) Matteo Salvini commenta l’arresto dei tre commercialisti che gestivano i conti della Lega: “Conto che si risolverà in nulla. Sono persone oneste” Ieri sera l’arresto di ex revisori contabili della Lega ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma il leader leghista Matteo Salvini non si dimostra per nulla agitato. “Siamo tranquillissimi– ha dichiarato il leader del Carroccio– da anni cercano soldi in Russia, in Svizzera, a San Marino, in Lussemburgo, Liechtenstein, ma non ci sono. conosco due delle tre persone, sono persone oneste, corrette e quindi dubito che abbiano chiesto o fatto qualcosa di sbagliato. Però, ho piena fiducia nella magistratura”. I tre commercialisti posti in stato di fermo sono stati citati ... Leggi su zon

