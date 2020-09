Salvini cerchiobottista | ha fiducia nei giudici ma anche nei commercialisti arrestati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 settembre 2020) Mettiamo che abbia ragione Matteo: i tredi area Legaieri dimostreranno presto la loro innocenza. Quindi hanno sbagliato i magistrati ad arrestarli? Macchè.dice pure che hanei. E’ un caso prodigioso in cui la stima è egualmente distribuita tra i buoni e i cattivi: un po’ va agli, e un po’ a chi li ha fatti arrestare. Di questo passo, trovandosi a giudicare una rissa, tiferà un po’ per chi mena e un po’ per chi è menato. E se beccasse un razzista che insulta, un po’ sarebbe con lui e un po’ con l’insultato. Più che equidistante è quindi un perfetto equivicino. Un colpo al cerchio, uno ...