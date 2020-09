Salvini a Napoli, il movimento antirazzista e antifascista protesta in piazza (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il leader della Lega arriva a Napoli e con lui arrivano le proteste. Il movimento antirazzista e antifascista di Napoli, in occasione della visita di Salvini scende in piazza a protestare. “Saremo oggi in largo Berlinguer dalle ore 17.00 per esprimere tutto il nostro dissenso all’annunciato comizio e alle retoriche del capo della Lega Matteo Salvini, predicatore d’odio xenofobo e razzista. Un uomo che ha costruito un grande pezzo della sua “carriera” sugli insulti e la discriminazione verso il Sud e verso la nostra città”, annuncia il movimento. Una visita, sottolineano, “in una città letteralmente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il leader della Lega arriva ae con lui arrivano le proteste. Ildi, in occasione della visita discende inre. “Saremo oggi in largo Berlinguer dalle ore 17.00 per esprimere tutto il nostro dissenso all’annunciato comizio e alle retoriche del capo della Lega Matteo, predicatore d’odio xenofobo e razzista. Un uomo che ha costruito un grande pezzo della sua “carriera” sugli insulti e la discriminazione verso il Sud e verso la nostra città”, annuncia il. Una visita, sottolineano, “in una città letteralmente ...

