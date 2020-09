Salmone affumicato ritirato per rischio microbiologico: il lotto da non consumare (Di venerdì 11 settembre 2020) Un lotto di norvegese affumicato è stato ritirato dai supermercati per rischio di contaminazione microbiologica. Il lotto da non consumare è targato SA6621920, a marchio Primia, prodotto da Sicily ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 settembre 2020) Undi norvegeseè statodai supermercati perdi contaminazione microbiologica. Ilda nonè targato SA6621920, a marchio Primia, prodotto da Sicily ...

dinotteagronomo : Ritiro per presenza di Listeria monocytogenes di “Salmone norvegese affumicato Prima' 100g di Sicily Food Srl da Ba… - prettywho_ : Sto mangiando riso, zucchine e salmone affumicato e questo è quello che so sul comfort food <3 - Paoblog : Unes richiama il salmone norvegese affumicato per Listeria - maliyarayez : la cosa che mi mancherà di più nella dieta è il mio amato salmone affumicato sto male - caterinacorda1 : RT @FabriSovranista: Rischio listeria nel salmone affumicato norvegese, ritirato lotto dagli scaffali | BlogSicilia – Ultime notizie dalla… -

Un lotto di salmone norvegese affumicato è stato ritirato dai supermercati per rischio di contaminazione microbiologica. Il lotto da non consumare è targato SA6621920, a marchio Primia, prodotto da Si ...

Salmone norvegese affumicato, contaminato da Listeria. E’ allerta per questo prodotto commercializzato dalla catena di supermercato Basko che hanno richiamato il pesce contaminato. A renderlo noto è s ...

