Sabrina Salerno, la scollatura è pazzesca | La foto della 52enne infiamma il web (Di venerdì 11 settembre 2020) Sabrina Salerno è stata la protagonista di questa estate 2020. Nonostante i suoi 52 anni di età, ci ha mostrato di essere sempre al passo con i tempi. Abbiamo nuovamente sentito parlare di lei lo scorso mese di febbraio quando, dopo mesi di assenza, l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo … L'articolo Sabrina Salerno, la scollatura è pazzesca La foto della 52enne infiamma il web proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

