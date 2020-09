Rugani Juventus, Momblano rivela: “Possibile accordo col Milan” (Di venerdì 11 settembre 2020) Rugani Juventus – Rugani e la Juventus potrebbero dirsi addio a gennaio. Come riportato dal noto giornalista Luca Momblano, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi sul giovane centrale bianconero. Centrale che anche nell’ultima stagione è stato utilizzato con il contagocce da Maurizio Sarri. Rugani è ormai la quinta scelta tra i centrali difensivi, e quindi una sua cessione non sarebbe assolutamente rimpianta dalle parti di Torino. Tuttavia, e questo è il particolare più interessante della vicenda, almeno fino a gennaio il difensore sarà “costretto” a rimanere a Torino. L’infortunio accorso a De Ligt e la cessione di Romero sono due buoni motivi per cui Paratici vorrebbe evitare di rimanere scoperto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 settembre 2020)e lapotrebbero dirsi addio a gennaio. Come riportato dal noto giornalista Luca, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi sul giovane centrale bianconero. Centrale che anche nell’ultima stagione è stato utilizzato con il contagocce da Maurizio Sarri.è ormai la quinta scelta tra i centrali difensivi, e quindi una sua cessione non sarebbe assolutamente rimpianta dalle parti di Torino. Tuttavia, e questo è il particolare più interessante della vicenda, almeno fino a gennaio il difensore sarà “costretto” a rimanere a Torino. L’infortunio accorso a De Ligt e la cessione di Romero sono due buoni motivi per cui Paratici vorrebbe evitare di rimanere scoperto ...

