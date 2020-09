Romina Power ha tradito Al Bano, lei: “sono ancora tormentata dal rimorso” (Di venerdì 11 settembre 2020) Nonostante Al Bano e Romina Power si sono detti addio diversi anni fa, la loro storia d’amore continua ad appassionare i fan. Per anni, infatti, la loro unione ha rappresentato il sogno italiano e ancora oggi in tanti sperano in un loro ritorno. Oggi, Carrisi vive felicemente accanto a Loredana Lecciso e pare che sia in procinto di convolare di nuovo a nozze. Ritornando alla vecchia relazione con Romina, come tutti sanno per l’ex coppia della felicità si è separata ufficialmente negli anni 2000. Durante tutto questo tempo, molte sono state le supposizioni sul loro addio. Oltre alla grave scomparsa di Ylenia Carrisi pare che il vero motivo della separazione riguardi un presunto tradimento della Power. Al Bano e Romina ... Leggi su kontrokultura

