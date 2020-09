Romina Power, a chi appartiene il suo cuore: la dedica d’amore speciale (Di venerdì 11 settembre 2020) La nota ed amata artista Romina Power ha un cuore grande. Su Instagram la dedica speciale: il suo amore è sconfinato e lo dimostra Fonte foto: FacebookTiene banco su Instagram la celeberrima Romina Power. L’ex moglie di Al Bano Carrisi è spesso attiva sul social dove condivide molti dei suoi pensieri e fotografie inedite, anche del passato. Sempre seguita dai suoi calorosi fan, che non si perdono un aggiornamento della loro cantante preferita. Recentemente ha avuto grande successo la sua ultima iniziativa: Romina ha salvato un vitello che era destinato al macello. Lo testimoniano i vari scatti e video in compagnia dell’animale, un vero e proprio gesto caritatevole che l’è valso un tripudio ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 settembre 2020) La nota ed amata artistaha ungrande. Su Instagram la: il suo amore è sconfinato e lo dimostra Fonte foto: FacebookTiene banco su Instagram la celeberrima. L’ex moglie di Al Bano Carrisi è spesso attiva sul social dove condivide molti dei suoi pensieri e fotografie inedite, anche del passato. Sempre seguita dai suoi calorosi fan, che non si perdono un aggiornamento della loro cantante preferita. Recentemente ha avuto grande successo la sua ultima iniziativa:ha salvato un vitello che era destinato al macello. Lo testimoniano i vari scatti e video in compagnia dell’animale, un vero e proprio gesto caritatevole che l’è valso un tripudio ...

Raiofficialnews : “Voglio ricominciare #DomenicaIn dove ci eravamo lasciati ed è per questo che ci saranno Loretta Goggi, Romina Powe… - franciisounds : RT @Raiofficialnews: “Voglio ricominciare #DomenicaIn dove ci eravamo lasciati ed è per questo che ci saranno Loretta Goggi, Romina Power e… - aliceca70 : RT @GiusCandela: Venier: 'Ospiti della prima puntata Loretta Goggi, Romina Power, Anna Tatangelo, Claudia Amendola, Mika e un videomessaggi… - AnonymeRai : ? “Voglio ricominciare #DomenicaIn dove ci eravamo lasciati ed è per questo che ci saranno Loretta Goggi, Romina Po… - GiadaConte8 : RT @GiusCandela: Venier: 'Ospiti della prima puntata Loretta Goggi, Romina Power, Anna Tatangelo, Claudia Amendola, Mika e un videomessaggi… -