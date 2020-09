Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: nel mirino le metro e le aree intorno al Vaticano (Di venerdì 11 settembre 2020) Non si arrestano gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale volti a ripristinare decoro e legalità sul territorio capitolino, con controlli mirati nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di abusivismo commerciale. Dopo le operazioni eseguite le settimane scorse, gli agenti hanno proseguito, in questi ultimi giorni, con una specifica attività di vigilanza nelle zone intorno al Vaticano, da Via della Conciliazione a Piazza Risorgimento fino a Castel Sant’Angelo, ma anche nelle vie circostanti i Musei Vaticani e le zone commerciali del quartiere Prati, da via Cola di Rienzo a Ottaviano. Capillari verifiche hanno riguardato le fermate della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) Non si arrestano gli interventidiCapitale volti a ripristinare decoro e legalità sul territorio capitolino, conmirati nellemaggiormente interessate da fenomeni di abusivismo commerciale. Dopo le operazioni eseguite le settimane scorse, gli agenti hanno proseguito, in questi ultimi giorni, con una specifica attività di vigilanza nelle zoneal, da ViaConciliazione a Piazza Risorgimento fino a Castel Sant’Angelo, ma anche nelle vie circostanti i Musei Vaticani e le zone commerciali del quartiere Prati, da via Cola di Rienzo a Ottaviano. Capillari verifiche hanno riguardato le fermate...

CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: nel mirino le metro e le aree intorno al Vaticano - Frizzante1 : @scrocknroll @diarioromano @ATtACcatiAlBus Se il sindaco inizierebbe i controlli con i soldi delle multe risaneremmo Roma - 3456rrr : @Borioeur @stanzaselvaggia Già dal 26 si sapeva che che i festeggiamenti a Roma per il Capodanno Cinese, in program… - interrisnews : Dopo la positività del patron del club azzurro controlli anche per altri dirigenti ?? #Covid_19 #aureliodelaurentis… - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: #Roma. Controlli #antidroga. 5 #pusher arrestati - -