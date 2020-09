Roghi in città, dopo contrada San Vitale fiamme al Rione Ferrovia (FOTO) (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a bruciare il Sannio. dopo i vasti incendi che stanno interessando soprattutto la provincia, due Roghi si sono registrati in poche ore a Benevento. Ieri sera si è avuta notizia di un incendio sviluppatosi in contrada San Vitale (FOTO a lato), non ancora domato per intero dalle squadre dei vigili del fuoco a lavoro sul posto. Sono invece di questa mattina le immagini che arrivano da via Campagna, al Rione Ferrovia. A prendere fuoco è stata parte della vegetazione nei pressi del campo da rugby e del Palaparente. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi per spegnere le fiamme. L'articolo Roghi in città, dopo contrada San ... Leggi su anteprima24

