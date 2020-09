Roberto Lipari contro il trash, "Segui Alberto e non seguire Angela”: la sfida sul web (Di venerdì 11 settembre 2020) Il successo della signora Angela Chianello, diventata famosa dopo la frase "Non ce n'è Coviddi", divide il web. Il comico palermitano Roberto Lipari ha lanciato su Instagram la challange “Segui Alberto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 settembre 2020) Il successo della signora Angela Chianello, diventata famosa dopo la frase "Non ce n'è Coviddi", divide il web. Il comico palermitanoha lanciato su Instagram la challange “...

Il comico palermitano Roberto Lipari ha lanciato su Instagram la challange “Segui Alberto e non seguire Angela”. Una sfida che vede contrapporti la signora Angela da Mondello, che dopo il suo debutto ...

Paolo Sorrentino sceglie Stromboli per il suo film su Maradona: dopo Rossellini e Antonioni l'isola set ideale

Al cinema l'isola dovrebbe essere assuefatta, ma ogni volta è come la prima volta. E così a Stromboli, nelle Eolie, isolani e vacanzieri sono tutti mobilitati per il film di Paolo Sorrentino, che prop ...

