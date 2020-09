Ritorno in Classe, Azzolina: La Scuola è il Posto più Sicuro di Tutti (Di venerdì 11 settembre 2020) La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in visita ufficiale a Biella, parla di Ritorno a Scuola. “È tutto sotto controllo. Ci siamo preparati ad affrontare i problemi ad uno ad uno. Se ci saranno bambini positivi interverrà il dipartimento di prevenzione territoriale. Sono convinta che la Scuola è il Posto più Sicuro di Tutti in questo momento” afferma. “Sarà un anno indubbiamente complesso, non neghiamo le difficoltà perché ci sono, però non dobbiamo nemmeno dimenticare il lavoro straordinario che è stato fatto questa estate per reperire spazi, per il personale, per i lavori di edilizia scolastica leggere e non dobbiamo nemmeno dimenticare che viviamo ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 settembre 2020) La Ministra dell’Istruzione Lucia, in visita ufficiale a Biella, parla di. “È tutto sotto controllo. Ci siamo preparati ad affrontare i problemi ad uno ad uno. Se ci saranno bambini positivi interverrà il dipartimento di prevenzione territoriale. Sono convinta che laè ilpiùdiin questo momento” afferma. “Sarà un anno indubbiamente complesso, non neghiamo le difficoltà perché ci sono, però non dobbiamo nemmeno dimenticare il lavoro straordinario che è stato fatto questa estate per reperire spazi, per il personale, per i lavori di edilizia scolastica leggere e non dobbiamo nemmeno dimenticare che viviamo ...

Coronavirus: tutte le regole per il ritorno a scuola

Nonostante se ne parli ormai da settimane, in molti ancora hanno dubbi e perplessità su come sarà il rientro in classe. Quando e dove indossare la mascherina? La ricreazione si potrà fare? E se i ...

Coronavirus: tutte le regole per il ritorno a scuola

Nonostante se ne parli ormai da settimane, in molti ancora hanno dubbi e perplessità su come sarà il rientro in classe. Quando e dove indossare la mascherina? La ricreazione si potrà fare? E se i ...