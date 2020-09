Ritorno a Scuola, il Portogallo Inasprisce le Restrizioni Sanitarie (Di venerdì 11 settembre 2020) Per ostacolare un possibile aumento esponenziale dei contagi, il Portogallo ha deciso di inasprire le Restrizioni Sanitarie in vista della riapertura della Scuola. Il Consiglio dei Ministri applicherà da martedì le nuove misure di sicurezza da adottare. Il numero di persone che potrà incontrarsi scenderà da 20 a 10. Il Premier Antonio Costa ha poi fatto notare che c’è stato un aumento di contagi ad inizio di agosto, tra persone con età compresa tra i 20 e i 39 anni. Leggi su youreduaction

