Rispunta la riforma del Mes | a novembre la firma Donohoe Eurogruppo | “Gualtieri ha rappresentato bene gli interessi degli italiani”

(Di venerdì 11 settembre 2020) La controversadel Meccanismo europeo di stabilità torna sul tavolo dei ministri finanziari della Ue che a marzo, impegnati con la risposta alla crisi Covid, l’avevano rinviata a tempi più tranquilli. Ora l’Unione, sebancora alle prese con la più profonda recessione dal Dopoguerra, aspetta di vedere gli effetti del Recovery Fund e nel frattempo si avvia a chiudere lache era stata a suo tempo concepita proprio per prevenire le nuove crisi. Ma in Italia aveva suscitato una marea di polemiche sul presunto rischio che un Paese in difficoltà possa essere costretto a ristrutturare il debito. L’Ecofin informale di Berlino, ha annunciato il ministro francese Bruno Le Maire, ha concordato un calendario che prevede dire il nuovo trattato Mes a ...

Il Fatto Quotidiano

Comunque lo si giri, il Mes per l’Italia e per la maggioranza è un guaio. Accanto alla decisione, che chiamare sofferta è molto poco, sull’accedere o meno alla linea di credito aperta per fronteggiare ...Tornano le problematiche accantonate con il lockdown. Tra queste l’autonomia differenziata è già al centro del dibattito. Forti della pressione delle regioni, in una strana mescolanza tra quelle di si ...