Rinviata a venerdì 18 la fiaccolata per Willy

Roma – La preghiera e la fiaccolata in memoria di Willy Monteiro Duarte prevista per domani a piazza san Giovanni, a Roma, e' stata Rinviata a venerdi 18 settembre sempre alle ore 18. Lo fa sapere in una nota Neri italiani black italian, l'associazione che insieme a Black Lives Matter-Roma e alla comunita' dei capoverdiani organizza l'evento. All'origine del rinvio, "un gesto di delicatezza dal momento che domani si terranno i funerali di Willy, nel pieno rispetto della volonta' della famiglia", fanno sapere da Nibi, convinti che "ci sara' un tempo per prendere posizione, ma non ora".Venerdi' prossimo quindi e' previsto "un momento di raccoglimento, di ascolto verso la comunita' capoverdiana, alcune testimonianze, una ...

