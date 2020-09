Rinnovo Acerbi, Inzaghi cerca di mediare e la Lazio attende (Di venerdì 11 settembre 2020) . L’incontro slitterà nei prossimi giorni, ma c’è meno tensione La Lazio attende. E Simone Inzaghi cerca di mediare per risolvere il caso Acerbi. La situazione – come spiegato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – sembra essere più tranquilla dopo il dialogo tra il tecnico e il difensore centrale. Rinnovo – Ovviamente tutti premono per trovare l’accordo nel minor tempo possibile. Il vertice col manager Pastorello può slittare per la vicenda Covid-19 che ha coinvolto anche Lotito. Al momento, però, sembra esserci più ottimismo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

