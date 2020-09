Rifkin’s Festival, il nuovo film di Woody Allen – Il trailer (Di venerdì 11 settembre 2020) Pubblicato il trailer di Rifkin’s Festival, il nuovo film di Woody Allen, presentato al Festival di San Sebastian Il 18 settembre verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di San Sebastian Rifkin’s Festival, ultima pellicola di Woody Allen. Il cineasta ha ambientato proprio a San Sebastian, cittadina nel nord della Spagna, la sua nuova commedia romantica. Di più, nella storia è in corso proprio il Festival cinematografico. Tuttotek aveva già parlato dell’uscita del poster. Nel film vedremo Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz. La trama vede una coppia ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 settembre 2020) Pubblicato ildi Rifkin’s, ildi, presentato aldi San Sebastian Il 18 settembre verrà presentato in anteprima mondiale aldi San Sebastian Rifkin’s, ultima pellicola di. Il cineasta ha ambientato proprio a San Sebastian, cittadina nel nord della Spagna, la sua nuova commedia romantica. Di più, nella storia è in corso proprio ilcinematografico. Tuttotek aveva già parlato dell’uscita del poster. Nelvedremo Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz. La trama vede una coppia ...

