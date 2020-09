Riduzione quarantena: ipotesi 10 giorni in Italia. Il parere dell’OMS (Di venerdì 11 settembre 2020) La Francia in Europa è stata tra le prime nazioni a optare per la Riduzione del periodo di quarantena. ipotesi valutata anche da Giuseppe Conte: possibile isolamento per 10 giorni o anche meno? quarantena, parola che abbiamo imparato bene, sulla nostra pelle, cosa significhi. Fino allo scorso marzo la pronunciavamo senza magari renderci veramente conto del significato della stessa, abusandone oppure usandola in modo ironico. Tra marzo e maggio, invece, la quarantena è stata la nostra vita: segregati in casa nel periodo di piena diffusione del Covid. In tanti ancora oggi sono in quarantena, dopo esser risultati positivi al tampone anti Coronavirus si sono visti costretti, così come da norme, a rispettare un periodo di isolamento di ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : Possibile riduzione della #quarantena da 14 a 10 giorni. Ne discuterà il #Cts martedì. Contagi a quota 1600… - rtl1025 : ?? L'ipotesi di una riduzione della #quarantena da 14 a 10 giorni sarà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico nel… - artnewsit : #Covid, ipotesi riduzione #quarantena al vaglio del #Cts. Risalgono i contagi, 13mila positivi tra il personale doc… - palermomaniait : Riduzione della quarantena a 10 giorni, Conte: ''Il Cts valuta l'ipotesi'' - - sulsitodisimone : Ridurre la quarantena a 10 giorni? Il Cts al lavoro sull'ipotesi -