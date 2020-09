Riapertura scuole: le date ufficiali regione per regione (Di venerdì 11 settembre 2020) Siamo ormai ad un passo dalla Riapertura delle scuole ma non tutte le regioni apriranno i cancelli il 14 settembre. Vediamo quali. riaprono le scuole, foto pixabatQuasi tutto pronto – si fa per dire – per la Riapertura delle scuole prevista per lunedì 14 settembre. Ad un passo da quello che si può chiamare ormai un evento date le difficoltà per arrivarci, solo il premier Conte e il ministro Azzolina sono ottimisti, due che a scuola non ci dovranno andare tutti i giorni, per intenderci. Più preoccupati i veri protagonisti della didattica: presidi, insegnanti e anche i genitori. Il 14 torna sui banchi di scuolala maggior parte degli studenti, ma ci sono 7 regioni che hanno deciso autonomamente di rinviare l’inizio delle ... Leggi su chenews

AzzolinaLucia : Potete seguire su Rai 2 la mia informativa alla Camera sulla riapertura delle scuole. - SusannaCeccardi : Forte perplessità per la riapertura delle #scuole a pochi giorni dalle elezioni regionali. Non ha senso aprire gli… - La7tv : #piazzapulita Paolo Mieli: “È stata mal studiata questa riapertura delle scuole: si poteva riaprire direttamente do… - alcinx : RT @Cartabiancarai3: Le scuole si preparano alla riapertura. #cartabianca ha incontrato alcuni prèsidi per capire come stanno organizzando… - monika_mazurek : RT @orsininews_: RIAPERTURA SCUOLE, ESEGUITI 500 MILA TEST SUL PERSONALE: 13 MILA RISULTATI POSITIVI. GLI STUDENTI PROTESTANO: 'FATTO POCHI… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, compiti in classe in “quarantena” per 48 ore Orizzonte Scuola Dove sono i milioni di mascherine per la scuola promesse da Arcuri?

“I bambini sotto i sei anni non saranno obbligati a portare la mascherina a scuola”, spiegava Giuseppe Conte: la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha disposto mascherine per tutti. E dovevano es ...

Il pediatra Gianfranco Trapani a ‘2 ciapetti con Federico’: “Giusto riaprire le scuole”

Il dottor Trapani ha poi fornito alcuni consigli su come educare i bambini ai giusti comportamenti da tenere ed ha presentato il nuovo e-book “Bambini e Covid-19: come orientarsi”. A pochi giorni dall ...

“I bambini sotto i sei anni non saranno obbligati a portare la mascherina a scuola”, spiegava Giuseppe Conte: la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha disposto mascherine per tutti. E dovevano es ...Il dottor Trapani ha poi fornito alcuni consigli su come educare i bambini ai giusti comportamenti da tenere ed ha presentato il nuovo e-book “Bambini e Covid-19: come orientarsi”. A pochi giorni dall ...