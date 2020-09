Riapertura Scuola, Crisanti Suggerisce il Vaccino Contro L’Influenza (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel corso della trasmissione “Agorà”, Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, parla di Scuola e contagi. In caso di positivo in classe “dovrebbero andare in isolamento i genitori, la classe e tutto il corpo docente e non docente che è entrato in contatto con lui, e dovrebbero aspettare il tampone. Quindi è un evento estremamente distruttivo”. “E questa è anche la ragione per cui, non solo io ma la quasi totalità della comunità scientifica, promuove il Vaccino Contro l’influenza” continua. In merito alla Scuola Crisanti dice: “Se le misure non funzionano, la comunità scientifica farà sentire la voce e chiederà che vengano ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel corso della trasmissione “Agorà”, Andrea, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, parla die contagi. In caso di positivo in classe “dovrebbero andare in isolamento i genitori, la classe e tutto il corpo docente e non docente che è entrato in contatto con lui, e dovrebbero aspettare il tampone. Quindi è un evento estremamente distruttivo”. “E questa è anche la ragione per cui, non solo io ma la quasi totalità della comunità scientifica, promuove ill’influenza” continua. In merito alladice: “Se le misure non funzionano, la comunità scientifica farà sentire la voce e chiederà che vengano ...

gaiatortora : -3 a riapertura scuola. Quali sono i provvedimenti che scatteranno per genitori che dovranno stare a casa magari pe… - Agenzia_Ansa : #Azzolina a #Cirio: 'Misurare febbre a scuola sarebbe meno sicuro'. 'Le Regioni hanno condiviso le linee guida, non… - GrimoldiPaolo : In provincia di #Milano lunedì alla riapertura della #scuola mancheranno circa 20mila precari, di questi 12mila… - tp_pa : RT @scuola_cisl: L'allarme della Cisl Scuola Sicilia lanciato insieme alla Federazione Trasporti della Cisl a pochi giorni dalla riaperture… - marcogesumundo : RT @vitalbaa: Faccio presente a @paolomieli che ad aprile fu istituita una specifica task force per la riapertura scuola, che si aggiungeva… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Riapertura scuole: il problema è anche pedagogico, non solo sanitario [INTERVISTA] La Tecnica della Scuola Trading on line: qual è la strategia migliore per avere successo?

4' di lettura Senigallia 11/09/2020 - In questi anni il web è stato letteralmente inondato di siti, di forum e di articoli su un argomento molto richiesto e molto importante per tantissime persone e c ...

Amo Senigallia: "RSU sì, RSU no"

2' di lettura Senigallia 11/09/2020 - Ringrazio il candidato sindaco Volpini per aver dissipato il dubbio che l’incontro con la RSU del Comune di Senigallia fosse frutto di una “scorciatoia”, espressi ...

4' di lettura Senigallia 11/09/2020 - In questi anni il web è stato letteralmente inondato di siti, di forum e di articoli su un argomento molto richiesto e molto importante per tantissime persone e c ...2' di lettura Senigallia 11/09/2020 - Ringrazio il candidato sindaco Volpini per aver dissipato il dubbio che l’incontro con la RSU del Comune di Senigallia fosse frutto di una “scorciatoia”, espressi ...