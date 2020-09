Riapertura Scuola, Azzolina Critica Cirio (Di venerdì 11 settembre 2020) La Ministra dell’Istruzione, nel corso di una visita ufficiale a Biella, Critica Alberto Cirio in merito alla scelta di far misurare la temperatura degli studenti anche a Scuola. “Credo non si possa quattro giorni prima della Riapertura delle scuole cambiare le regole come fosse un gioco” dichiara Azzolina. “Ci vuole rispetto e fiducia per le famiglie, per i dirigenti scolastici che hanno fatto un lavoro eccezionale, per i cittadini piemontesi” conclude. Leggi su youreduaction

Mentre quasi tutti i Comuni limitrofi hanno “ordinato” il rinvio dell’apertura del nuovo anno scolastico, a Genzano il Commissario Straordinario ha rotto gli indugi e questa mattina ha confermato che ...

L'attenzione ai bambini vinca sulla messinscena della paura e della sicurezza

In occasione della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, Telefono Azzurro e Vita riprendono la serie di Dialoghi in streaming “Ripartiamo da bambini e adolescenti” già proposta da fine ...

