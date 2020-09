Riaperta Via Mercatovecchio. Le parole del Sindaco al termine dei lavori (Di venerdì 11 settembre 2020) Riaperta questa mattina Via Mercatovecchio. Sabato 12 settembre alle 18.30 i festeggiamenti ufficiali per la chiusura del cantiere e la riapertura della via del centro storico di Udine Leggi su udine20 (Di venerdì 11 settembre 2020)questa mattina Via. Sabato 12 settembre alle 18.30 i festeggiamenti ufficiali per la chiusura del cantiere e la riapertura della via del centro storico di Udine

Comune_Cagliari : Via Puccini è stata riaperta al traffico - ComuneCanosaSan : VIA ORNI RIAPERTA. Si comunica che il tratto di strada di Via Orni interessato dal rifacimento del manto stradale… - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina Rimosso #incidente altezza via Naro verso #Roma. Strada riaperta, restano code dalla… - delfinidaniele : @atm_informa Volevo gentilmente avere un’informazione: quando verrà riaperta la fermata della 74-NM2 di via Biella/… - boettoisabella1 : RT @romamobilita: Autostrada Roma-Fiumicino, strada riaperta, incendio spento, traffico in via di normalizzazione altezza viale Isacco Newt… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperta Via Camion sbaglia strada e rimane incastrato, chiusa e riaperta via Marco Sala a Nervi Genova24.it Cagliari, piovono calcinacci in via Puccini e salta un tombino in viale Diaz: disagi al traffico

In via Puccini a Cagliari, diversi pezzi di calcinaccio sono caduti da un palazzo all’altezza del numero 44, causando diversi disagi al traffico automobilistico. Sul posto la Polizia locale e i vigili ...

Greenaccord, il Presidente Cauteruccio: “Serve un rinnovato impegno per una “conversione ecologica”

“E’ venuto il momento di ricominciare su basi nuove, avendo chiaro in mente che la giustizia ambientale e la giustizia sociale devono essere i cardini del cambiamento.” Ambiente e sviluppo sostenibile ...

In via Puccini a Cagliari, diversi pezzi di calcinaccio sono caduti da un palazzo all’altezza del numero 44, causando diversi disagi al traffico automobilistico. Sul posto la Polizia locale e i vigili ...“E’ venuto il momento di ricominciare su basi nuove, avendo chiaro in mente che la giustizia ambientale e la giustizia sociale devono essere i cardini del cambiamento.” Ambiente e sviluppo sostenibile ...