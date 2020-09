Repubblica: e pensare che Adl evitava di andare a Milano perché «lì c’è il virus» (Di venerdì 11 settembre 2020) La positività al Covid del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è su tutti i quotidiani, dopo aver riempito già ieri le cronache. Repubblica scrive dell’ironia della sorte. Per mesi il patron azzurro ha evitato di andare a Milano temendo di ammalarsi. Per non parlare della denuncia alla Roma per la violazione del protocollo. Ora, invece, proprio lui ha portato il virus tra i dirigenti del calcio. “pensare che a Milano Aurelio De Laurentiis evitava di andarci, nei mesi scorsi. «Lì c’è il virus», rispondeva ai dirigenti della Lega di Serie A che lo invitavano a presentarsi di persona – pur nel rispetto delle norme igieniche – per discutere con gli altri presidenti e ... Leggi su ilnapolista

La Repubblica ha riservato un intera pagina del suo quotidiano odierno per trattare l’argomento che ha caratterizzato la giornata di ieri, ovvero la positività di De Laurentiis al Coronavirus. Ecco al ...

