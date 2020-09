Renzi alla Leopolda | “Il Coronavirus è l’11 settembre delle nuove generazioni Ha cambiato il modo in cui guardiamo il mondo”

matteosalvinimi : ??La Lega dà, il governo Pd-Renzi-5Stelle toglie. Tagliati 21,5 milioni di euro destinati alle bonifiche nella terra… - fanpage : Renzi contro il taglio dei parlamentari - davidallegranti : C'è Renzi alla Leopolda che parla del CNEL (Che anno è, che giorno è?) - EvaMouz : RT @bravimabasta: Giuro che Renzi alla #Leopolda sta attaccando la politica dei like e dell'eccesso di social. Giuro. - MPenikas : FQ: Renzi alla Leopolda: “Il Coronavirus è l’11 settembre delle nuove generazioni. Ha cambiato il modo in cui guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi alla

"Non ho paura della Toscana, c’è una partita difficile, la candidata della Lega è alleata in Europa con Le Pen, noi dobbiamo ringraziare l’Europa, non attaccarla". Lo ha detto il leader di Italia Viva ...«Il 20 e 21 settembre si voterà per le Regionali in alcune parti d’Italia, per i Comuni ed anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. Non so cosa voterete voi, ma posso dirvi come voterò io.