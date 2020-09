Regno Unito, prosegue rimonta produzione industria e manifattura (Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – prosegue il recupero della produzione industriale del Regno Unito a luglio con la ripresa dell’attività post lockdown. Gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l’indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di luglio, una crescita del 5,2% su base mensile dopo il +9,3% del mese precedente, superando le attese (+4%). Il dato tendenziale registra ancora un calo del 7,8%, che si confronta con il -12,5% del mese precedente ed il -8,9% indicato dalle stime degli analisti. Su anche la produzione manifatturiera, che su base mensile registra un aumento del 6,3%, superiore al 5% atteso, dopo il +11% di giugno. La variazione annua registra un ... Leggi su quifinanza

antoguerrera : Perché la #Brexit è tornata a farsi bollente? ???????? E che cos’è la nuova esplosiva legge del Regno Unito che fa in… - Capezzone : Su @atlanticomag assolutamente da non perdere @jimmomo sull’Inviato collettivo sempre a senso unico su Brexit - ilpost : Il Regno Unito non vuole rispettare gli accordi già presi su Brexit - ariele47 : @francescatotolo @saveriolakadima 1) Chiedere al Regno Unito 2) Ricordare che esiste un interesse nazionale 3) Rico… - mrosamalisan : RT @antoguerrera: Perché la #Brexit è tornata a farsi bollente? ???????? E che cos’è la nuova esplosiva legge del Regno Unito che fa infuriar… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Fanpage.it

Tra Stati Uniti e Cina non si sta combattendo solo una guerra commerciale ma anche una battaglia per la supremazia tecnologica a suon di sanzioni, veti incrociati e pressioni politico-economiche. Una ...LONDRA – Nonostante la minaccia dell’Unione Europea di portare il Regno Unito in tribunale se non ritira una controversa legge entro fine mese e il rifiuto britannico dell’ultimatum, i negoziati fra l ...