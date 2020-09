Registra Le Lezioni e Le Invia su Whatsapp e Twitter, La Prof Nigeriana Spiega La Matematica al Mondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Durante il lockdown si riprendeva con carta e penna, ora insegna e corregge i compiti ad oltre 1.800 persone nel Mondo. Durante il lockdown si era impegnata organizzando delle Lezioni online improvvisate usando solo carta e penna, quando le persone erano impossibilitate dal prendere parte a numerose attività quotidiane comprese quelle di frequentare le classi scolastiche. Ora, dopo la donazione di una lavagna da parte di una famiglia, la sua didattica è diventata esempio di insegnamento internazionale, Basirat Olamide Ajayi, insegnante di Matematica Nigeriana oggi ha “adottato” 1800 studenti da tutto il Mondo che la seguono in svariate piattaforme online. Twitter, Whattsapp, Instagram ma anche Zoom sono diventate luogo di Lezioni per ... Leggi su youreduaction

joonievshug : ma perché l’amico di storia della corea non registra le lezioni amo don’t be shy - Giulian09879803 : @dadooo45 @Tico1908 @forza_lotta @tutticonvocati @MarcoBellinazzo Io lezioni di finanza? Ma mi prendi in giro? Ho s… - chiaretta1401 : RT @Amando_Disney: @ricpuglisi la mia università oltre a fare le lezioni online le registra: le posso rivedere quando voglio, mettendo in p… - Amando_Disney : @ricpuglisi la mia università oltre a fare le lezioni online le registra: le posso rivedere quando voglio, mettendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Registra Lezioni Coronavirus nel Veneziano, salgono ricoveri. La situazione generale La Voce di Venezia Forza la porta finestra del ristorante e ruba i soldi della cassa, ripreso dalle telecamere: guarda le Foto

CIVITANOVA Ladro senza scrupoli si intrufola in pieno giorno all’interno del ristorante “MedEaterraneo” e ruba dal registratore di cassa un po’ di denaro. Poi scappa incalzato dal suono dell’allarme c ...

A che punto sono gli istituti didattici cittadini? La parola alla dirigente Gennari. Intanto alla Bianco Pascoli regna il caos

Alla 'Bianco-Pascoli' tutto è fermo: la dirigente scolastica ha presentato un certificato medico per cui sarà assente fino al 18. La vicenda richiederebbe interventi seri, che fino ad ora gli organism ...

CIVITANOVA Ladro senza scrupoli si intrufola in pieno giorno all’interno del ristorante “MedEaterraneo” e ruba dal registratore di cassa un po’ di denaro. Poi scappa incalzato dal suono dell’allarme c ...Alla 'Bianco-Pascoli' tutto è fermo: la dirigente scolastica ha presentato un certificato medico per cui sarà assente fino al 18. La vicenda richiederebbe interventi seri, che fino ad ora gli organism ...