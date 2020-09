Regione Puglia: concedibili circa 923mila euro per il progetto Dulciar Investimento superiore ai tre milioni per ottimizzare la produzione (Di sabato 12 settembre 2020) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha ratificato il progetto definitivo ideato dalla società Dulciar srl, specializzata in produzione e commercio di cacao in polvere,cioccolato,caramelle,confetterie. Investimento complessivo euro 3.224.879,08,la sovvenzione economica regionale pari a 922.782,00 con aumento di tre occupati. Iniziativa con al centro la realizzazione,in territorio di Noci provincia di Bari, di una nuova unità produttiva al fine di ottimizzare tutte le fasi del ciclo industriale e di automatizzarlo per rispondere tempestivamente ai bisogni dei clienti. A tal proposito si intende creare, tra l’altro, lavorazione di cioccolato e zucchero per la produzione di cioccolatini e uova pasquali e torrone e ulteriori articoli dolciari. Tramite ... Leggi su noinotizie (Di sabato 12 settembre 2020) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha ratificato ildefinitivo ideato dalla societàsrl, specializzata ine commercio di cacao in polvere,cioccolato,caramelle,confetterie.complessivo3.224.879,08,la sovvenzione economica regionale pari a 922.782,00 con aumento di tre occupati. Iniziativa con al centro la realizzazione,in territorio di Noci provincia di Bari, di una nuova unità produttiva al fine ditutte le fasi del ciclo industriale e di automatizzarlo per rispondere tempestivamente ai bisogni dei clienti. A tal proposito si intende creare, tra l’altro, lavorazione di cioccolato e zucchero per ladi cioccolatini e uova pasquali e torrone e ulteriori articoli dolciari. Tramite ...

matteosalvinimi : Tagliati 33,5 milioni di euro destinati alle bonifiche del SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Brindisi. Una brutt… - ilfoglio_it : Il candidato renziano alla regione Puglia @ivanscalfarotto spiega perché il 'menopeggismo' non è la soluzione. 'Dev… - ivanscalfarotto : Anche nell’ultima settimana dì campagna elettorale, continua il flusso delle mance elettorali di #Emiliano. Dopo il… - CiavarellaMario : @AntonioNbo15 quanto hai ragione... consegnare la regione puglia alla dx è imperdonabile... (utopia di sx che si ra… - dantofor : Bravi i Campani! Spero invece che la mia #puglia non commetta errori. Non potrei sopportare la #lega nella mia Regi… -