Regione Lazio, oggi è allerta gialla per temporali: ecco dove, tutte le info (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre 2020, e per le successive 6 ore un’allerta gialla idrogeologica per temporali. ecco quali sono le zone interessate: zona A (Bacini Costieri Nord), zona B (Bacino Medio tevere), zona D (Roma), zona F (Bacini Costieri Sud). Regione Lazio, oggi è allerta gialla per temporali: ecco dove, tutte le info su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal primo pomeriggio di, venerdì 11 settembre 2020, e per le successive 6 ore un’idrogeologica perquali sono le zone interessate: zona A (Bacini Costieri Nord), zona B (Bacino Medio tevere), zona D (Roma), zona F (Bacini Costieri Sud).perlesu Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : #Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Manca tutta la re… - RegioneLazio : 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola… - borghi_claudio : @RiccardoDiofebi @insistente_ @gilardisil Prego, buona lettura. - MarioAndreozzi5 : @Serpi68 @ElisabettaGall7 @azangrillo @stanzaselvaggia Giusto. Spiega il casino delle mascherine che ha combinato Z… - popoloZeta : RT @LaVeritaWeb: Interrogazione della Lega contro la nomina all'istituto Jemolo del legale di Nicola Zingaretti. -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Trasporto pubblico, fissate le linee guida della Regione Lazio LatinaCorriere Tennis, Fit controreplica a capo di Gabinetto Regione Lazio

Roma, 8 set. (askanews) - "Nella ricostruzione del Capo di Gabinetto della Regione Lazio ci sono alcune inesattezze e lacune che confermano, come minimo, con quanta trascuratezza l'ente ha gestito le ...

Screening rapidi, pronti test salivari e camper per gli studenti

La Regione Lazio, dopo l’incontro di ieri all’Università di Padova per valutare una possibile collaborazione tra clinici e ricercatori nell’ambito della sanità pubblica, punta a rafforzare il piano di ...

Roma, 8 set. (askanews) - "Nella ricostruzione del Capo di Gabinetto della Regione Lazio ci sono alcune inesattezze e lacune che confermano, come minimo, con quanta trascuratezza l'ente ha gestito le ...La Regione Lazio, dopo l’incontro di ieri all’Università di Padova per valutare una possibile collaborazione tra clinici e ricercatori nell’ambito della sanità pubblica, punta a rafforzare il piano di ...