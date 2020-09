Regione Campania, 400 mln per il nuovo ospedale di Salerno. De Luca: Abbiamo compiuto un miracolo (Di venerdì 11 settembre 2020) “Un miracolo per la sanità campana e salernitana. Questo ospedale non si sarebbe fatto mai più senza la decisione dell’attuale governo regionale che ha stanziato 400 milioni di euro”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina dal Grand Hotel Salerno, ha commentato il progetto del nuovo ospedale che sorgerà a Salerno. “Sarà – ha aggiunto – l’ospedale più avanzato dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. Si tratta di uno degli interventi più importanti finanziati dalla Regione Campania su tutto il territorio regionale. Contiamo di far nascere nell’arco ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) “Unper la sanità campana e salernitana. Questonon si sarebbe fatto mai più senza la decisione dell’attuale governo regionale che ha stanziato 400 milioni di euro”. Così il presidente della, Vincenzo De, questa mattina dal Grand Hotel, ha commentato il progetto delche sorgerà a. “Sarà – ha aggiunto – l’più avanzato dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. Si tratta di uno degli interventi più importanti finanziati dallasu tutto il territorio regionale. Contiamo di far nascere nell’arco ...

